Iene, ricoverata in gravi condizioni Nadia Toffa: scoperchiò le nefandezze della Terra dei Fuochi

Come riporta Il Piccolo, giornale triestino, l'inviata e conduttrice de Le Iene Nadia Toffa, 39 anni, è ricoverata da ieri nell'ospedale di Cattinara, in terapia intensiva e con prognosi riservata. Nadia Toffa era in albergo a Trieste quando, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe sentita male. Non sono note le cause del malore, pare però che i soccorsi siano arrivati tempestivamente. L'Azienda Sanitaria Universitaria di Trieste ha confermato che la prognosi è riservata per "patologia cerebrale in fase di definizione". Sulla pagina facebook delle Iene è comparso un messaggio: "La nostra Nadia non sta bene, ce ne stiamo prendendo cura. Vi terremo aggiornati".

Bresciana, laureata in Lettere e Filosofia ea Firenze, Nadia Toffa inizia la carriera televisiva in un'emittente locale bresciana. Dal 2009 alle Iene, da inviata ha portato a termine molte inchieste scottanti, focalizzandosi spesso su Napoli e sulla Campania. Molto importante fu il servizio sul crescente tasso di tumori nella cosiddetta "Terra dei Fuochi" tra Napoli e Caserta, nel quale, numeri alla mano, la Toffa fornì all'opinione pubblica una diversa e più approfondita percezione del fenomeno.

