Michele Santoro torna in tv con "M". Nel programma anche i monologhi di Saviano

Michele Santoro torna in tv con il programma “M”, in diretta in prima serata su Rai 3 da giovedì 11 gennaio 2018 a giovedì 1 febbraio 2018 per quattro puntate.

Questa serie era stata pensata quando le elezioni sembravano più lontane selezionando argomenti che in rete provocano maggiore interesse e discussione. Prevede un protagonista al centro della scena che rappresenta il filo rosso del programma. Ma a scandire i tempi della diretta sarà un’inchiesta registrata; mentre si alterneranno opinionisti ed esperti, rubriche e un cast di giovani provenienti da tutta Italia con storie ed esperienze diverse, ai quali spetterà il compito di trasferire in studio il dibattito dei social.

Banche, immigrazione, Roma Capitale ed evasione fiscale i temi delle puntate che saranno rigorosamente monografiche. Roberto Saviano farà un monologo ogni settimana. Torna la maschera di Nazareno Renzoni con Vauro. Una miniserie dei The Pills. Andrea Rivera a sorpresa. Sara Rosati conduce il dibattito con i giovani.



M è il programma ideato e condotto da Michele Santoro, con la collaborazione di Gianni Dragoni, Walter Molino e Guido Ruotolo, a cura di Francesca De Sanctis e Giulia Sabella. Regia di Alessandro Renna. Direttore della fotografia Riccardo Topazio. Progetto scenografico Studio Castelli. Progetto grafico Valentina Pallagrosi. Scenografo Alessandro Carletto. Produttore esecutivo Zerostudio's Sabina de Dominicis. Produttore esecutivo Rai Patrizia Vacchio.