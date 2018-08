Fiction su Mia Martini: "Serena Rossi sarà Loredana Bertè"

Novità importanti in arrivo per Serena Rossi. L'attrice cantante napoletana sarà tra le protagoniste della fiction su Mia Martini, interpretando il ruolo della sorella, Loredana Bertè, da giovane.

A dare a notizia è Loredana Bertè in una intervista rilasciata al Corriere della Sera dopo il successo del singolo "Non ti dico no".

"Quest’anno da Sanremo partono le riprese della fiction su mia sorella Mimì. So che Caterina Caselli ha nel cassetto una canzone inedita di Mimì che potrebbe essere utilizzata, magari affidata all’attrice-cantante Serena Rossi che interpreterà mia sorella da giovane. Ho collaborato volentieri alla stesura della sceneggiatura. Renato Zero invece ha deciso di starne fuori e non so il perché".