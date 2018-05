The Voice of Italy, Somma Vesuviana in festa: "Maryam sei il nostro orgoglio"

Un vero e proprio trionfo quello di Maryam Tancredi, 19enne di Somma Vesuviana che ieri, con il 64,81 per cento dei voti, ha vinto la quinta edizione di The Voice of Italy, reality canoro in onda su Rai Due. Lo stesso coach Al Bano l'ha definita l'"Al Bano femminile" per la potenza vocale. Tancredi si è aggiudicata un contratto con la Universal Music. Il successo della 19enne inorgoglisce il sindaco di Somma Vesuivana, Salvatore Di Sarno: "Io e tutti i cittadini di Somma Vesuviana abbiamo tifato per lei”, dice Di Sarno. “Mi sono emozionato tantissimo, tanto che non sono mancate le grida di gioia al momento in cui è stata annunciata la sua vittoria. Sono fiero di Maryam, è un orgoglio per la nostra città il fatto che lei porti in giro per l’Italia il nome di Somma Vesuviana. Noi l'aspettiamo per onorarla come merita, sarà sicuramente una grande festa. Sono contento anche perché ha dimostrato che la costanza, l’impegno ed il talento servono davvero per emergere, la meritocrazia esiste ancora. Lei meritava di vincere e il fatto che lo abbia fatto con un distacco abissale dalla seconda classificata ce l’ha confermato”.