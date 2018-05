L'avventura di Maryam Tancredi a The Voice è un trionfo: la napoletana vince il talent

Tantissimi complimenti sul suo diario Facebook, ma ancora nessun commento. È sopraffatta dall'emozione Maryam Tancredi, la 19enne di Somma Vesuviana che ieri ha vinto la sesta edizione del talent canoro The Voice.

I bookmakers e i social erano convinti della sua vittoria, ed hanno avuto ragione: tra gli applausi, la pupilla di Al Bano ha battuto quella di J-Ax, Beatrice Pezzini. Particolarmente apprezzato l'inedito di Maryam, dal titolo “Una buona idea”.

La puntata era iniziata con tutti i finalisti al centro del palco che rendevano omaggio al dj svedese Avicii, interpretando la sua Wake me up. Poi la gara, con le cover (Maryam Tancredi ha interpretato “No” di Meghan Trainor), i duetti (la vincitrice con Al Bano, “The Prayer” di Andrea Bocelli e Celine Dion).

Quindi gli inediti e il televoto, che ha iniziato ad escludere Asia. Ancora cover (Maryam ha cantato “Ho difeso il mio amore”, dei Nomadi), l'esibizione dell'ospite Mihail, l'uscita al televoto di Andrea (terzo classificato), e lo scontro finale tra Maryam e Beatrice. Si sono giocate tutto con una cover: per Beatrice “La tua ragazza sempre” di Irene Grandi, per Maryam “Too Good At Goodbyes” di Sam Smith. L'ultimo televoto è il trionfo della partenopea.