Marina Giulia Cavalli prima di Un Posto al Sole: lo scatto del '94

“Modella sì, ma prima di tutto persona: è fondamentale non trattare le modelle come se fossero pupazzi”. È così che il famoso fotografo Pino Settanni (venuto a mancare nel 2010) commentava, in un numero della rivista Fotografare pubblicato nel 1994, il suo scatto all'attrice Marina Giulia Cavalli.

Volto televisivo noto al grande pubblico per la soap Un Posto al Sole (nel ruolo di Ornella Bruni che interpreta dal 2001), quando venne immortalata da Settanni aveva 34 anni, ed aveva già recitato in dodici pellicole tra cui Mario, Maria e Mario di Ettore Scola.