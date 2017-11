All'apparenza due ragazze normalissime, due teenager come tante, ambiziose e sognatrici, ottimi voti a scuola e, come su suol dire, l'orgoglio di mamma e papà... Marika e Giulia Ferrarelli sono due sorelle napoletane, la prima protagonista indiscussa del reality di Rai Due "Il Collegio", la seconda ricercatissima da produzioni e televisioni. Una vita abbastanza movimentata, profili Instagram con quasi un milione di seguaci, selfie a autografi con migliaia di ragazzini scalmanati che le seguono dovunque, le sorelle Ferrarelli cominceranno a breve una rubrica sul portale discoteche.it, dove parleranno direttamente ai loro fans, dandogli consigli sul come vestire, come prepararsi, ma anche sulla loro vita quotidiana. Un ritorno agli anni '80 insomma, quando le eroine dei giovani di quell'epoca curavano la posta del cuore e, che emozione era quando si scriveva quella lettera e poi si leggeva la risposta sulla rivista; adesso il metodo sarà un pò diverso, la posta sarà inviata via e_mail, ma l'emozione sarà la styessa, migliaia di fans potranno vedere finalmente che le sorelle Ferrarelli pubblicheranno le risposte alle loro domande. "Per noi essere famose è una cosa stupenda -dichiarano Marika e Giulia Ferrarelli- era un nostro sogno e sappiamo che è anche il sogno di altri teen ager come noi, e a loro consigliamo di crederci perchè prima o poi la fortuna gira e si avvereranno anche i loro sogni. Non ci siamo assolutamente montate la testa -continuano le sorelle- siamo noi a rispondere sui social e saremo noi a leggere le lettere e rispondere ai fans su discoteche.it, senza manager e senza assistenti, amiamo il contatto diretto con le persone e soprattutto abbiamo tanto rispetto per loro". Non ci resta che aspettare che parta la rubrica "La Posta di Marika e Giulia Ferrarelli" sul portale discoteche.it e di realizzare i sogni di migliaia di giovani che non chiedono altro che un consiglio dalle due sorelle e, soprattutto, riuscire ad essergli utili attraverso la stessa.