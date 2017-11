Gomorra, muore un altro dei protagonisti della serie

"I miei social sono impazziti grazie al vostro affetto. Non riuscirò a rispondere a migliaia di messaggi ma ci tengo a ringraziare di cuore tutti voi , la mia vera forza sarà sempre il pubblico e spero di potervi regalare ancora altre emozioni, se volete seguirmi da martedì 21 novembre rientro a “un posto al sole” su Rai tre dalle 20:30 ovviamente poi continuiamo a seguire tutti insieme l’ineguagliabile Gomorra. A fine serie ringrazierò tutti gli addetti ai lavori,oggi il mio inchino è solo per voi !!! Grazie. Fabio". E' il messaggio pubblicato su Facebook da Fabio De Caro, che interpreta il personaggio di Malammore in Gomorra, ucciso da Ciro Di Marzio nella prima puntata della terza stagione di Gomorra.

Prima di morire Malammore spiega, durante i funerali di Don Pietro Savastano, perchè lo chiamano così. "Sono figlio di un amore sbagliato, di un malammore. Mia madre rimase incinta a 16 anni e non ho mai conosciuto mio padre. Sono cresciuto con Don Pietro, eravamo come due fratelli".