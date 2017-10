Elisabetta Gregoraci al cinema con Schettino: Made in Sud potrebbe tornare

Elisabetta Gregoraci è tra le protagoniste di Made in China napoletano, commedia cinematografica diretta e interpretata da Simone Schettino, nelle sale dalla scorsa settimana.

In una intervista a Blogo la showgirl, nel cast insieme a Tosca D'Aquino e Benedetto Casillo, non ha voluto parlare del futuro di Made in Sud. Il programma di successo di RaiDue, nonostante l'annunciata chiusura nel 2017, potrebbe tornare in tv dal 2018, per la gioia dei fans e probabilmente con il cast rinnovato.