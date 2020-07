Made in Sud ancora oltre il milione e mezzo di ascolti: share dell'8,3%

1 milione e 577 mila spettatori, con uno share dell'8,3%. Questi gli ascolti totalizzati da Made in Sud nella puntata di lunedì 6 luglio, andata in onda su Rai Due in prima serata.

Lo show comico condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta ha fatto anche registrare oltre 107mila interazioni sui social.

Sulla rete ammiraglia della tv di Stato è andata meglio alla serie "Il giovane Montalbano", che ha fatto registrare 3 milioni e 894mila ascoltatori, con uno share del 20,5%.