Torna Made in Sud, da martedì 16 giugno su RaiDue

Da martedì 16 giugno torna in prima serata su Rai2 la comicità di "Made in Sud". Il celebre show, prodotto da Rai2 in collaborazione con Tunnel Produzioni, andrà in onda dall'Auditorium del CPTV di Napoli con alcune conferme e molte novità. Alla conduzione la coppia formata da Stefano De Martino e Fatima Trotta. Confermata anche la formula del varietà. Nella scorsa edizione lo show Rai ebbe buon successo di pubblico, con ascolti record nonostante la concorrenza.

