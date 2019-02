Riparte Made in Sud: come fare per partecipare in veste di pubblico

Lunedì 4 marzo parte la nuova stagione di Made in Sud, popolare programma-cabaret Rai che, nel tempo, ha lanciato numerosi talenti comici nel panorama nazionale. La prima puntata andrà in onda dalle 21:20 su RaiDue. In conduzione - vera novità fortemente voluta dal direttore di RaiDue Carlo Freccero - ci sarà Stefano De Martino, affiancato da Fatima Trotta.

Per partecipare in veste di pubblico è necessario inviare una mail a biglietteriamadeinsud@gmail.com, inserendo nomi, cognomi, date di nascita e un recapito telefonico cellulare delle persone che desiderano accomodarsi in platea. La redazione del programma vi ricontatterà per una eventuale conferma e acquisto. Il biglietto, infatti, costa 10 euro, che saranno devoluti in beneficenza. Non saranno prese in considerazione mail che contengono più di quattro nominativi. Età minima 18 anni.