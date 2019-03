Made in Sud, quasi 2 milioni di telespettatori per la prima puntata

Made in Sud è ieri finalmente tornato sugli schermi Rai, in una prima serata sul Due che ha visto il debutto della nuova stagione attestarsi sui 2 milioni di telespettatori (1 mln e 955mila) per uno share del 9.3 percento.

Un risultato abbastanza positivo secondo gli esperti, soprattutto se paragonato all'esordio dell'ultima stagione andata in onda (questa con 400mila spettatori e il 2,3% di share in meno), Gigi D'Alessio alla conduzione.

Nel dettaglio il programma è generalmente piaciuto, anche se – mentre per i conduttori Stefano De Martino e Fatima Trotta i giudizi sono stati tutti positivi – non tutti i comici sono stati ugualmente apprezzati.

A vincere il confronto del prime time è stata la prima delle quattro puntate de "Il Nome della Rosa", la serie kolossal firmata da Giovanni Battiato per Rai Uno, con John Turturro nei panni di Guglielmo da Baskerville: ha tenuto incollati allo schermo 6 milioni e 501mila spettatori, con il 27,4% di share.