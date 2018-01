Made in Sud torna in tv sulla Rai: arriva l'ufficialità

Adesso è ufficiale: Made in Sud tornerà in tv sulla Rai in primavera.

Il Consiglio di Amministrazione Rai, riunitosi nei giorni scorsi sotto la presidenza di Monica Maggioni e alla presenza del Direttore generale Mario Orfeo, ha esaminato e positivamente valutato le numerose novità previste per i palinsesti della prossima primavera, tra cui il ritorno del programma comico trasmesso dagli studi di Napoli.