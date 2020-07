Made in Sud, oltre 1,6 milioni di ascolti: share dell'8,0%

1 milione e 624 mila spettatori, con uno share dell'8,0%. Questi il responso dell'Auditel per Made in Sud nella puntata di lunedì 13 luglio, andata in onda su Rai Due in prima serata.

Lo show comico condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta ha fatto anche registrare oltre 120mila interazioni sui social.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sulla rete ammiraglia della tv di Stato è andata meglio alla serie "Il giovane Montalbano", che ha fatto registrare 4 milioni e 233mila ascoltatori, con uno share del 21,2%.