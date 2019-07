De Crescenzo e il Telegatto '85: "Voglio fare il valletto di Piero Angela"

Correva l'anno 1985 e Luciano De Crescenzo vinceva il Telegatto per la trasmissione Bit, un format in cui il "professore" spiegava con la semplicità che sempre lo ha contraddistinto, l'universo dei computer che in quegli anni eran ancora ben lontani dal popolare le case degli italiani. Sul palco, De Crescenzo si lasciò andare a un simpatico siparietto con Mike Buongiorno, conduttore del premio: "La mia massima ambizione è sempre stata quella di fare il valletto di Piero Angela, ma non so se Piero è d'accordo".