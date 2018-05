Luca Abete torna a “rubare” auto ai parcheggiatori abusivi

L'inviato di Striscia la Notizia, Luca Abete è tornato a Napoli per un nuovo servizio sui parcheggiatori abusivo. In particolare ha voluto riprovare l'esperimento di “rubare” un'auto ad un abusivo nei pressi di piazza Garibaldi. Nonostante l'ultima volta non fosse finita proprio bene, ci ha riprovato dimostrando quanto possa essere facile sottrarre un veicolo ad un parcheggiatore a cui vengono lasciate le chiavi dell'auto.

Anche stavolta l'esperimento è riuscito ma fortunatamente l'abusivo protagonista dello scherzo l'ha preso bene evitando gesti violenti nei confronti di Abete. Il servizio si è concluso con il consueto blitz dell'inviato ed una battuta del parcheggiatore: «Giuro che è la prima volta che mi succede».