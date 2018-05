Luca Abete al San Giovanni Bosco a caccia di pasti dall'esterno

Ancora un servizio di Luca Abete negli ospedali napoletani. L'inviato di “Striscia la Notizia” ha fatto “visita” al San Giovanni Bosco per un altro servizio sui pasti che arrivano dall'esterno. Un via-vai di pietanze acquistate da ristoratori all'esterno dell'ospedale tollerato dagli addetti all'interno del nosocomio.

L'inviato si è inventato un agente della Cia per controllare i “garzoni” di ristoranti e pizzerie che portano gli alimenti all'interno. Dove per Cia non si intende la famosa agenzia americana ma il “Controllo introduzione alimenti” rappresentato da un addetto che ha controllato i pasti arrivati in ospedale. Tra una gag e l'altra c'è da scommettere che non sarà l'ultima visita su questo argomento di Striscia a Napoli.