Luca Abete a caccia di cozze a Torre Annunziata

L'inviato di Striscia la Notizia, Luca Abete è tornato a Torre Annunziata. Stavolta nella città oplontina è andato a caccia di venditori abusivi di frutti di mare. Non ha avuto difficoltà a trovarne in diversi punti della città e soprattutto nel Quadrilatero delle carceri e in zona porto dove prolificano le “bancarelle” improvvisate.

Una serie di ombrelloni sotto i quali vengono allestiti dei banchi con i prodotti lasciati alle intemperie ed in pessime condizioni di conservazione. L'incontro con i venditori ambulanti è stato esilarante visto che in molti per provare la bontà del loro prodotto hanno mangiato cozze crude davanti alla telecamera. C'è da scommettere che l'inviato avrà modo di tornare in città.