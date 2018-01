Striscia la Notizia, Luca Abete aggredito a Secondigliano: il Video

Luca Abete, inviato di Striscia la Notizia, è stato aggredito a Secondigliano, durante il servizio andato in onda su Canale 5 ieri: "Vendita illegale di datteri di mare".

"La mia battaglia contro il CONTRABBANDO di DATTERI DI MARE! Pescare DATTERI di MARE vuol dire distruggere gli scogli in cui vivono, per questo ne è vietata sia la pesca che la vendita! In alcune PESCHERIE, con la tecnica della prenotazione e dello smercio sottobanco, però, vengono contrabbandati senza scrupoli. In una poi li abbiamo trovati addirittura esposti in bella vista", denuncia su Facebook l'inviato del tg satirico.