Coronavirus, lite in tv tra il comico Peppe Iodice e il giornalista Peppe Iannicelli

Un acceso diverbio è andato in scena ieri sera, su Canale 21, durante l'ultima puntata di Campania Sport - condotta da Margherita Salemme, Umberto Chiariello e Peppe Iannicelli. Proprio quest'ultimo ha risposto duramente a quella che sembrava essere una battuta del comico Peppe Iodice, appena intervenuto via Skype. Iodice aveva chiesto, sorridendo, "Come state voi che parlate di calcio in questo momento?".

La domanda non è andata a genio a Peppe Iannicelli: "Ci sono fior fior di professionisti che da ore lavorano a questa trasmissione che parla di sport e salute. Non le consento di screditarci", ha detto Iannicelli. Netta la risposta di Iodice: "Per me Canale 21 è una tv amica, mi avete chiamato per avere un contributo leggero e vi ho fatti entrare in casa mia. Chiariello ha una cosa preziosa che può aiutarci a sconfiggere questo male, che è il senso dell'ironia che Iannicelli evidentemente non ha".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dopo qualche minuto di ulteriori scambi al vetriolo il collegamento è stato interrotto. "Solitamente finisco sui social per le mie battute. Non voglio finirci per un litigio con una persona che non conosco e non voglio conoscere", ha chiosato Iodice. "Condivido l'augurio di non conoscerla", ha aggiunto Iannicelli. La conduttrice Margherita Salemme ha cercato di voltare pagina per proseguire la trasmissione.