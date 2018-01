Gomorra, Lino Banfi intimorito da Salvatore Esposito: il video di RT Poop

"Anche Lino Banfi è stato intimorito da Salvatore Esposito!". Così la pagina Facebook Gomorra 4 La serie - TV presenta il nuovo video di RT Poop, gruppo che sta spopolando per i suoi mash up trash tra popolarissime icone televisive (da Don Matteo ad Alberto Angela passando per Jon Snow e Harry Potter).

I protagonisti sono proprio loro, Lino Banfi e Salvatore Esposito, con "Nonno Libero" che si trova davanti un minaccioso Genny Savastano, il quale gli racconta le sue peripezie in Honduras.