L'Amica Geniale 2 chiude con il record di ascolti: sfiorati i 7 milioni

Chiude con il record di ascolti “L’amica geniale - Storia del nuovo cognome”, la serie evento ispirata ai romanzi di Elena Ferrante, proposta in prima mondiale nel prime time di Rai1.

L'ultima puntata della fiction interpretata da Gaia Girace e Margherita Mazzucco ha dominato la prima serata televisiva di ieri, lunedì 2 marzo, con un ascolto medio che sfiorato i 7 milioni di telespettatori (6 milioni e 941mila), pari al 28% di share.

Il picco di ascolti del programma, anzi, registrato alle 21.50, è stato di molto superiore: 7 milioni e 403mila. La fiction è stata la prima scelta della serata sia per il pubblico laureato, con uno share del 35,6%, sia per i più giovani, con il 25,2% di share per il pubblico 15-24 anni, dato salito al 34,2% tra le ragazze.

Grande successo di pubblico in Campania con il 48,5% di share.