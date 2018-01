Stefano De Martino in acqua, il costumino di Perez, l'amore di Chiara Nasti: comincia l'Isola

Ha riservato qualche emozione la prima puntata dell'Isola dei Famosi edizione 2018. Tra l'incertezza di Francesca Cipriani e le raffinate opinioni di Daniele Bossari, i tre napoletani coinvolti si sono distinti per coraggio. L'inviato in Honduras Stefano De Martino ha raggiunto 'La Palapa' a nuoto, novità assoluta per gli inviati. "Ora c'è il sole" ha detto Stefano, "finalmente, dopo tanta pioggia". Nei giorni scorsi la conduttrice del reality in onda su Canale 5, Alessia Marcuzzi, ha ammesso di aver scelto De Martino per le sue doti fisiche.



In gara ci sono due napoletani: Chiara Nasti, influencer e fashion blogger, che non ha tentennato nel gettarsi dall'elicottero e ha urlato, prima del tuffo: "Ugo ti amo, mi manchi!", rivolgendosi al suo fidanzato Ugo Abbamonte. Vedremo se la loro relazione sarà messa in crisi dall'esperienza isolana.





Altro napoletano - d'adozione - è Amaurys Perez, ex pallanuotista italo-cubano, per anni nell'Acquachiara di Franco Porzio. Perez ha davvero incantato Mara Venier, opinionista in studio. Vedendo la Venier distratta, Bossari ha detto: "Sta guardando il costumino di Perez" Perez ha dichiarato: "Mi metterò alla prova come ho sempre fatto, sono diventato uomo prima del dovuto. Cercherò e troverò l'amore della mia famiglia anche sull'isola". L'italo-cubano ha dimostrando grande vigore atletico, trainando a nuoto ben tre concorrenti sulla 'Palapa'.