Scandalo all'Isola dei Famosi: le nomination sarebbero pilotate

Un servizio di Striscia la Notizia, andato in onda questa sera 27 febbraio, getta alcune ombre sulla regolarità dell'Isola dei Famosi. A scoperchiare la pentola dei segreti del reality show sono proprio due concorrenti napoletani, la giovane blogger Chiara Nasti e l'italo-cubano Amaurys Perez. Secondo le intercettazioni audio mandate in onda in un servizio di Valerio Staffelli, Andrea Marchi, capo-autore della trasmissione, avrebbe cercato di indirizzare le nomination dei concorrenti, presentandosi sull'isola, prima chiedendo le intenzioni di voto e poi influenzando la scelta. Lo rivela Chiara Nasti, lo certifica Nadia Rinaldi che spiega: "Amaurys c'è rimasto male, lui voleva votare Filippo Nardi, invece Marchi l'ha fatto desistere".



Filippo Nardi, eliminato successivamente, sarebbe ancora misteriosamente sull'isola in Honduras.