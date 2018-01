Isola dei Famosi 2018, l'influencer Chiara Nasti e il pallanuotista Perez in Honduras

Su Spy, la rivista diretta da Gabriele Parpiglia, è stata pubblicata la lista completa dei partecipanti all'Isola dei Famosi edizione 2018. Confermati gli opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari, l'inviato in Honduras sarà il partenopeo Stefano De Martino. Si segnala la presenza della bellissima influencer e fashion blogger napoletana Chiara Nasti, classe '98, che ai nostri microfoni si raccontò in una bella intervista.







Sarà in Honduras anche l'ex pallanuotista cubano (ma trapiantato a Napoli da tanti anni) Amaurys Perez, noto anche per la sua partecipazione al programma di Milly Carlucci 'Ballando con le stelle'. Nel maggio 2016 l'italo-cubano ha annunciato il suo ritiro dalle piscine.









La trasmissione comincerà lunedì 22 gennaio. Nel cast anche Francesca Monte, la pornodiva Eva Henger, Cecilia Capriotti, il mago Giucas Casella, la showgirl Francesca Cipriani, i gieffini Filippo Nardi e Jonathan Kashianian. Ci sarà il medium Craig Warwick, capace di mettersi in contatto con gli angeli. Bianca Atzei (reduce dalla separazione con Max Biaggi), la letterina Alessia Mancini, Nino Formicola del duo Gaspare&Zuzzurro, Nadia Rinaldi (in forma dopo aver perso 60 chili), il modello Marco Ferri, l'ex 'Madre Natura' Paola di Benedetto e la tronista Rosa Perrotta.