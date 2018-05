Grecia Colmenares, la diva delle soap: "Sogno di recitare in Un posto al Sole"

"Ho sempre sognato di lavorare in Italia. Vorrei recitare in Un posto al sole e partecipare a Ballando con le stelle". Anche le dive hanno sogni e questi sono quelli di Grecia Colmenares, attrice venezuelana regina delle soap opera negli anni '90 e ancora amatissima in Italia. Ha appassionato milioni di telespettatori in tutto il mondo. Topazio e Milagros sono soltanto due delle decine di personaggi che ha interpretato.

Grecia Colmenares ha trascorso un lungo weekend napoletano, invitata dal Fan Club partenopeo, per abbracciare tutti i fan italiani. Prima la grande serata di gala al borgo marinari, sabato, poi due giorni a incontrare appassionati, firmare autografi e rilasciare interviste. Il suo legame con il nostro paese non si scopre oggi, ha sempre dichiarato che se avesse avuto una figlia femmina l'avrebbe chiamata Italia: "Amo tutta l'Italia ma con Napoli ho un rapporto particolare perché da questa città ho sempre ricevuto tantisimo affetto".

Sogna di lavorare dalle nostre parti lancia messaggi alla Rai per un Posto al sole e a Milly Carlucci per la prossima edizione di Ballando con le stelle. "Prego perché questi miei sogni si realizzino"