Ilenia Lazzarin cambia look: mora con la frangetta

L'attrice Ilenia Lazzarin, nota come Viola in 'Un posto al sole', si è mostrata ai suoi followers con un taglio di capelli decisamente nuovo e un atteggiamento sbarazzino. Mora, con la frangetta, ha ricordato Uma Thurman in 'Pulp fiction'. Tra le decine di commenti, quasi tutti i suoi ammiratori sono entusiasti: "Wow, sei uno schianto!", "Bellissima", scrivono. È la stessa Lazzarin a precisare: "Si tratta di una parrucca". Parrucca o meno, i followers apprezzano.