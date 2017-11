Ilenia Lazzarin riparte da "Il Contadino cerca moglie": "Il mio posto al sole l'ho trovato in fattoria"

"Stasera alle 21.00 su Fox Life Italia canale 114 di #sky Il Contadino Cerca Moglie. Questa è stata un’edizione tutta nuova, mi sono emozionata tanto a viverla e condurla.

Ho visto posti meravigliosi in mezzo alla natura, mangiato cibo sano e buono direttamente dal “produttore” contadino e travolti dal sentimento ho cercato di aiutare il nostri bei contadino a trovare l’amore della loro vita!!!! Perché una vita senza amore è una vita vuota, manca la parte più bella e stimolante che illumina le giornate!!! E quindi il mio posto al sole stavolta l’ho trovato nelle fattorie d’Italia e non solo...siamo andati anche in Cileeeeee 🇨🇱!!! Vi aspetto stasera", scrive su Facebook Ilenia Lazzarin.