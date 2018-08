Ilenia Lazzarin di Un Posto al Sole irriconoscibile su Instagram

Non ha paura di mostrarsi ai suoi numerosi followers, in qualunque momento della giornata. Parliamo di Ilenia Lazzarin, attrice e conduttrice, nota al grande pubblico per il personaggio di Viola nella seguitissima soap-opera Un Posto al Sole. La Lazzarin si è ritratta in una story su Instagram, mostrandosi con una maschera per il viso: l'effetto è discutibile, ma anche queste sono le potenzialità dei social networks.



ILENIA LAZZARIN INSEGNA AI SUOI CANI A NUOTARE