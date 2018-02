Torna in tv "Il postino", Massimo Troisi da Oscar: questa sera su Paramount

Questa sera torna in tv 'Il Postino' film del 1994 con la regia di Radford e Troisi, interpretato da Massimo Troisi, Philippe Noiret e Maria Grazia Cucinotta. 'Il Postino' andrà in onda alle 21:10 su Paramount Channel. Il film fu un trionfo, ed è spesso accomunato al ricordo del grande attore partenopeo, che poco dopo la fine delle riprese morì. Già sul set Troisi faceva fatica a muoversi. Nel 1996 'il Postino' fu candidato a sei Oscar, riuscendo a vincere la statuetta come miglior colonna sonora drammatica.



Ambientato tra Salina (nell'arcipelago delle Eolie, Sicilia) e Procida, il film racconta la storia del postino Michele Ruoppolo, solitario e introverso, che si innamora delle poesie, del fascino, delle idee di Pablo Neruda (interpretato da Noiret), in esilio sull'isola. La programmazione del film si inserisce nella settimana di celebrazioni per il compleanno di Massimo Troisi, che lunedì scorso avrebbe compiuto 65 anni.