Le Iene sono tornate da Pierluigi, il ragazzo la cui vita è stata rovinata dai bulli, per regalargli un incontro speciale con uno dei suoi idoli, Gigi D'Alessio.

Il musicista partenopeo ha invitato Pierluigi a salire sul palco durante un concerto, per cantare con lui una delle sue hit, "Non dirgli mai". Il servizio completo delle Iene andato in onda ieri sera.