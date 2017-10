Cacciati di casa perchè gay, alle Iene la storia Francesco e Giuseppe: "Cerchiamo lavoro"

Nella puntata di ieri delle Iene Nadia Toffa si è occupata del caso di Giuseppe e Francesco, omosessuali napoletani, cacciati di casa dalle proprie famiglie, che non hanno voluto accettare la loro scelta di vivere insieme.

La coppia ha raccontato di essere stata costretta a vivere in spiaggia sul lungomare di Napoli, in gravi difficoltà economiche, aiutata dagli amici.

Francesco e Giuseppe cercano lavoro come parrucchiere e pasticciere e non hanno difficoltà a spostarsi da Napoli anche in altre città pur di continuare a vivere assieme al fine di costruire il proprio futuro di coppia.