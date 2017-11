“I bastardi di Pizzofalcone”, a breve le riprese della seconda stagione

E' stata approvata la convenzione tra il Comune di Napoli e la Clemart, società di produzione della serie “I bastardi di Pizzofalcone”, che a breve inizierà le riprese della seconda stagione.



L'accordo prevede da una parte l'individuazione di semplificazioni nel rilascio delle autorizzazioni per le riprese della serie, dall'altra lo sviluppo di attività di promozione del territorio e di sostegno alla formazione dei giovani napoletani che si avviano alle professioni del cinema e della televisione, che saranno organizzate dall'Assessorato alla Cultura e dall'Ufficio Cinema del Comune di Napoli in collaborazione con Clemart.

"La convenzione - afferma l'Assessore comunale alla Cultura, Nino Daniele - rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di promozione dell'immagine della città intrapreso da quest'Amministrazione e nel quale l'Ufficio Cinema svolge un ruolo strategico".

In 3 anni, infatti, sono state oltre 350 le produzioni ospitate nella città di Napoli, con un trend di richieste in continua crescita.



"Il boom di richieste ci inorgoglisce - aggiunge Daniele - ma soprattutto ci impone la ricerca di strumenti, procedure e strategie per governare questo fenomeno senza dubbio positivo per lo sviluppo culturale, economico ed occupazionale della città. L'Ufficio Cinema opera in quest'ottica: semplificare il rapporto con le produzioni per rendere la nostra città sempre più attraente ed allo stesso tempo gestirne la presenza, perché rappresentino una risorsa per il territorio e favoriscano lo sviluppo del comparto locale".