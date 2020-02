Grande Fratello Vip, la trans napoletana Guendalina entra nella casa

Grande sorpresa per i concorrenti "vipponi" del Grande Fratello, questa sera. Nella casa, fra gli invasori, entrerà anche la trans napoletana Guendalina Rodriguez, famosa per le sue storie d'amore con noti calciatori di Serie A. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Guendalina dovrebbe interagire in modo provocante con il concorrente Antonio Zequila. Si attendono le reazioni dell'opinionista Wanda Nara, perché in passato Guendalina Rodriguez ha inserito nei suoi racconti anche il nome di Mauro Icardi.

Guendalina Rodriguez ha partecipato anche a reality e trasmissioni spagnole, sempre su Mediaset e allo show “La fazenda”. "Sono stata adottata a due anni da una splendida famiglia napoletana, precisamente di Quarto. I miei genitori mi hanno cresciuta sfacendomi stare bene e senza mai far mancare nulla. Credo di averli delusi un po' troppo ma con il tempo uno capisce i propri errori e cerca di farsi perdonare“, ha raccontato Guendalina a NapoliToday.