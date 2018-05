Grande Fratello, si rischia il flop: gli sponsor si ritirano. Sotto accusa Favoloso

Le tante polemiche legate al Grande Fratello 15 hanno avuto due effetti immediati. Anzitutto, il ritiro immediato di alcuni sponsors che, probabilmente delusi dall'atteggiamento di alcuni concorrenti, hanno deciso di ritirare i propri prodotti dalla casa. Successivamente è arrivata la reazione del Moige, Movimento italiano Genitori. La vicepresidente Elisabetta Scala in una nota attacca il GF: "Esprimiamo soddisfazione per le aziende che oggi si sono espresse pubblicamente contro quanto sta avvenendo all'interno del Grande Fratello 15 e contro la tv violenta, diseducativa e volgare", fa sapere il Moige. "Non ci fermiamo qui e rinnoviamo il nostro appello alla responsabilità a tutte le altre aziende affinché con effetto immediato ritirino gli spot e interrompano la collaborazione con la produzione di questo programma. [...] Il bullismo e il cyberbullismo sono problemi seri e complessi che non possono essere banalizzati all'interno di un format televisivo con il solo fine di incentivare la polemica e aumentare un audience cinico e barbaro. La dignità delle donne e l'educazione dei nostri figli non ha prezzo: mettiamo fine a questo disastro".



FAVOLOSO - Alla cattiva fama di questa edizione sembra aver decisamente contribuito il napoletano Luigi Favoloso, ex di Nina Moric. Favoloso, appartenente a un movimento neofascista, ha recentemente definito "inutile" il 25 aprile, aveva un tatuaggio con un motto delle forze armate naziste sul braccio che ha fatto infuriare la comunità ebrea, ha, in diverse occasioni, rivolto frasi volgari alla concorrente spagnola Nazar, è stato lasciato da Nina Moric dopo il flirt con Patrizia Bonetti.