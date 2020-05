Su Rai2 un altro martedì dedicato al cinema napoletano

Nuovo appuntamento con la comicità napoletana in prima serata su Rai2. Martedì 5 maggio andrà, infatti, in onda "Gomorroide", il film diretto e intrepretato dal trio comico de "I Ditelo Voi".

Nel cast anche Gianni Ferreri, Lavinia Biagi, Francesco Procopio, Elisabetta Pellini, Francesco Paolantoni e Maurizio Casagrande.

La trama

La camorra è in ginocchio. Il merito di questo inaspettato declino è del più grande fenomeno mediatico degli ultimi anni: Gomorroide, un telefilm comico che prende in giro la spietata organizzazione criminale. Grazie alla frizzante irriverenza della serie, la gente ha meno paura della malavita e si ribella ai piccoli soprusi che prima subiva. Il successo travolgente del telefilm, trasforma i tre attori, interpreti dei feroci e strampalati camorristi, in vere e proprie star. Quando all’emittente televisiva viene recapitata una busta con tre proiettili indirizzata agli attori, nessuno prende veramente sul serio quell'intimidazione. Almeno finché un divertente susseguirsi di eventi ed equivoci, costringerà il trio, loro malgrado, ad entrare in un programma di protezione.

In seconda serata "Made in China napoletano"

Martedì 5 maggio su Rai2, alle 23.10, andrà in onda “Made in China Napoletano”, commedia diretta e interpretata dal comico e cabarettista napoletano Simone Schettino. Vittorio è un giocattolaio napoletano, sommerso dai debiti e schiacciato dalla concorrenza spietata del dirimpettaio cinese Pask Li. In pochi mesi il rivale cinese gli ha sottratto numerosi clienti, così lo sfortunato commerciante progetta di svuotare la cassaforte di Li, per prendersi la rivincita.

Nel cast anche Tosca D'Aquino, Benedetto Casillo, Elisabetta Gregoraci.