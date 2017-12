Gomorra 3, Salvatore Esposito: "L'addio tra Genny Savastano e Ciro Di Marzio"

Salvatore Esposito, l'attore che interpreta Genny Savastano saluta Marco D'Amore (Ciro Di Marzio), dopo l'incredibile epilogo delle ultime puntate della terza stagione di Gomorra. Ecco il messaggio Facebook di Esposito.

"Genny e Ciro , Ciro e Genny, due facce della stessa medaglia che abbiamo provato a raccontare nel modo più vero, crudo e spietato possibile. Si sono amati ed odiati, sono diventati altro, rispetto anche a come era scritto il loro rapporto nelle sceneggiature e questo grazie a chi ha saputo cogliere questa enorme sintonia nata tra me e te sin dai tempi dei provini. Io ero uno sbarbatello alle prime armi che cercava di carpire, scrutare, rubare da ogni Attore che veniva provinato per cercare di crescere come uomo e come Attore, mentre tu già avevi fatto tanto ed io ti ammiravo per la tua bravura e semplicità. Immagina cos'è stato poi per me sapere che avremmo condiviso insieme il set e questo enorme progetto che all'inizio era solo una grande incognita. Ti ammiro e ti ho sempre ammirato e credo che questo un po' l'ho trasmesso anche a Genny, cosi come lui ha trasmesso a me tristezza e lacrime nella nostra ultima scena. Ti voglio bene fratello mio e spero che questa fine sia solo il nostro grande inizio. Grazie Marco D'Amore !!!! Tuo fratello Sasi.