Ciro, Genny e Scianel alleati contro un nemico comune: gli spoiler

La minaccia è di quelle serie, al punto da richiedere un'alleanza tra Ciro Di Marzio, Genny Savastano e Annalisa Scianèl: gli spoiler. Il riferimento è alla nuova iniziativa di Sky, realizzata con Publicis Italia, che vede come protagonisti gli attori di Gomorra La Serie: spoilerkillers.

Con video creati ad hoc, da condividere, è possibile recapitare messaggi anti-spoiler ai propri contatti social che hanno l'abitudine di "parlare troppo". Insomma: (non) veri e propri killer da ingaggiare per mettere virtualmente e scherzosamente a tacere gli spettatori molesti abituati a raccontare le trame tv a chi invece ha voglia di non rovinarsi assolutamente la sorpresa.