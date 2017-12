Gomorra, nuovo record di ascolti per l'On Demand

Nella giornata di Napoli e Juventus, gli episodi 5 e 6 della terza stagione di Gomorra, sono stati resi disponibili su Sky On Demand fin dalle prime ore del mattino del primo dicembre, per la gioia del pubblico Sky. In tantissimi hanno usufruito del servizio, come dimostrano i numeri di visione in modalità non lineare: il 34% degli ascolti complessivi di ieri sono quelli di chi ha scelto di vedere Gomorra decidendo in autonomia l'orario di visione (cinque volte più del solito).

I due nuovi episodi di Gomorra hanno ottenuto ieri un ascolto di 751 mila spettatori medi.