Gomorra-La Serie, tutti i luoghi della Terza Stagione

Ciro è muort! Si, proprio lui, “l’Immortale”, così soprannominato dopo essere stato l’unico a salvarsi da bambino da un terremoto che aveva ucciso la sua famiglia, viene fatto fuori dal suo amico/nemico Genny Savastano. Con questo colpo di scena si chiude l’ultimo episodio della Terza Stagione di Gomorra-La serie, ispirata all’omonimo bestseller di Roberto Saviano. Un lungo e inteso sguardo tra loro, che non ha bisogno di parole, l’abbraccio e poi la fine, con Genny che preme il grilletto e colpisce a morte Ciro. Un finale che nessuno avrebbe voluto vedere e che ha lasciato interdetta una grande fetta di pubblico: sono molti, infatti, i fan insorti dopo aver visto il finale della fiction. C’è chi sui social ha dichiarato che non vedrà Gomorra 4 “perché la serie non può continuare senza l’Immortale”. C’è chi, invece, ha elaborato una teoria secondo cui Ciro è ancora vivo e tornerà nella prossima serie: secondo questa tesi le bolle d’aria che escono dalla bocca dell’immortale mentre il suo corpo affonda nelle acque di Napoli farebbero intuire che Ciro non è morto ma soltanto gravemente ferito. Ma a “stroncare” la speranza dei fan c’ha pensato Leonardo Fasoli, uno degli autori della serie, dichiarando in un’intervista che “questi sono trucchi tipici delle serie molto lunghe, dove ci sono personaggi che muoiono e poi rispuntano. Non è questo il caso”. Che sia piaciuto o meno, il finale di stagione ha segnato l'ennesimo successo per la serie Sky: con 917 mila spettatori medi l'hashtag #gomorra3 è, infatti, in vetta alla classifica dei TT. La serie è terminata solo qualche giorno fa, ma già cresce l’attesa per la prossima stagione. A quanto pare la sceneggiatura di Gomorra 4 è già in fase di completamento e le riprese inizieranno in primavera, tra marzo e aprile. Secondo alcune informazioni che stanno circolando sul web, sembrerebbe che una parte della prossima stagione verrà girata nelle terre della Sicilia, in particolar modo nella zona di Taormina. Ma non ci sarà solo l'Italia. Un’altra anticipazione riguarderebbe, invece, un ritorno a sorpresa che potrebbe lasciare a bocca aperta tutti i fan. Si tratta della ricomparsa di Salvatore Conte, che molto probabilmente avrà un ruolo decisivo nell'ennesima lotta tra i clan. Un suo ritorno, in effetti, potrebbe anche essere plausibile: Salvatore Conte fu colpito a morte da Ciro Di Marzio, ma la sua morte è sempre rimasta avvolta dal mistero.

Ma prima di formulare ipotesi sui possibili sviluppi della quarta stagione, ripercorriamo i luoghi e le locations degli ultimi sei episodi di Gomorra 3 (qui i luoghi dei primi episodi).

VII EPISODIO:

Vele di Scampia: Qui Ciro incontra Genny per informarlo delle ultime novità. "La guerra sta cominciando. Enzo è pronto. Tra noi e loro (i confederati) ha scelto noi" riferisce Ciro.

VIII EPISODIO:

Vicoli di Forcella: Valerio si avvicina all'auto sospetta, notata da Maria, con la scusa di chiedere informazioni per raggiungere una certa via. I due uomini a bordo lo mandano via in malo modo, e lui fa finta di allontanarsi, ma poi, all'improvviso, si volta e preme il grilletto. I due sicari di O'Crezi muoiono sul colpo.

IX EPISODIO:

Mare Chiaro: qui si sta svolgendo la comunione della nipote di O' Sciarmante. Sangue Blu organizza un agguato con Valerio per vendicarsi della morte della sorella (crede che il mandante sia Don Eduardo). L'agguato, però, non va come previsto. O'Sciarmante, insieme a due dei suoi fedelissimi, risponde al fuoco, ed Enzo viene ferito all'occhio destro.

X EPISODIO:

Porta di Massa: C'è bisogno di una risposta, di una punizione esemplare, ed è proprio questo che Genny ha intenzione di mostrare a O'Crezi e O'Diplomato. Ronni e l'altro traditore vengono pestati a sangue, ma a quanto pare non è abbastanza per i fratelli Capaccio. Genny allora spara ai due che cadono in acqua. Non appena la macchina dei due Confederati si allontana, Sangue Blu e gli altri recuperano Ronni e l'altro ragazzo dall'acqua. I due, che indossavano dei giubbotti antiproiettile, sono ancora vivi, ma bisogna fare in fretta e farli sparire.

XI EPISODIO:

Cimitero di Chiaiano: Genny e Ciro si incontrano al cimitero. Il primo aggiorna il secondo riguardo l'ultima richiesta dei Confederati: la sua testa.

XII EPISODIO: