Fortunato Cerlino (Don Pietro Savastano): "Gomorra crea emulazione, ma è positiva"

Venerdì scorso si è chiusa la terza stagione di Gomorra 3, con un finale a sorpresa. Intanto non si placano le polemiche sugli effetti della serie tv sulla gente, che per molti sarebbero negative. Non è dello stesso parere Fortunato Cerlino, l'attore che ha interpretato le prime due stagioni di Gomorra, nel ruolo dello spietato Don Pietro Savastano, ras di Secondigliano.

"Sì è vero, #gomorra crea emulazione, e ne ho le prove: “...buongiorno signor Cerlino, dopo aver visto Gomorra ho capito di voler fare l’attore , può darmi qualche consiglio?” “... mio padre è morto e mia mamma si arrangia come può. Qua nessuno se ne fotte della nostra vita che moriamo o sopravviviamo. Solo quando ci stanno l’elezione si ricordano. A me mi piacesse studiare per diventare attore bravo come voi...” “...qua dove stiamo noi sembra veramente come nel vostro film. Ci avevano fatto un associazione per fare teatro in una palestra, ma poi l’hanno tolta. Io vi volevo chiedere umilmente se sapete dove potrei diventare attore di alto livello...E di messaggi così ne ho ricevuti centinaia", scrive su Facebook Fortunato Cerlino.