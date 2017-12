Gomorra La Serie, tutti i luoghi della terza stagione

“A’ fine ro’ juorno sta tutta ca’”, come dimenticare le parole pronunciate da Don Pietro Savastano prima di essere ucciso dal suo acerrimo nemico Ciro Di Marzio. Il boss del clan di Secondigliano muore consapevole di essere stato assassinato dal suo stesso sangue (Genny), a causa dell’orgoglio che gli ha impedito di condividere con lui il proprio potere. Ed è proprio da qui, dalla morte di Don Pietro, che riparte la terza stagione di Gomorra La Serie, in onda dal 17 novembre su Sky Atlantic Hd e Sky On Demand con 12 nuovi episodi. La produzione originale Sky, Cattleya e Fandango in associazione con Beta Film, non si smentisce neanche nella sua terza stagione: il primo episodio ha esordito, infatti, con ben oltre un milione di spettatori, divenendo in poco tempo il contenuto televisivo più commentato sui social network. Se le prime due stagioni hanno raccontato la costruzione, il dominio e la crisi del Sistema degli Scissionisti, in questi nuovi episodi chi è sopravvissuto alle faide si trova a gestire le ferite che quelle guerre hanno generato. Ora a capo dei Svastano c’è Genny, che, per ritagliarsi il suo spazio di potere, ha dovuto pagare un prezzo molto alto: far uccidere quel padre che non lo ha mai ritenuto alla sua altezza. Ad ammazzare Don Pietro è Ciro che, dopo aver compiuto la sua vendetta, si trasferisce a Sofia, in Bulgaria. Dopo la perdita della figlia per lui nulla ha più senso: decide di lasciare Secondigliano perchè non la ritene più casa sua, non ha più motivi per rimanerci. Intanto, a Napoli c'è Genny che deve capire come far coesistere la gestione dell’eredità dei Savastano con la sua nuova vita in provincia di Roma dove vive con la moglie Azzurra e suo figlio Pietro. Ora deve fare i conti con la nuova realtà di Secondigliano (le piazze di spaccio sono costantemente presidiate dalle forze dell’ordine e non rendono più come un tempo) e il suo genero, Giuseppe Avitabile, che vuole vendicarsi di lui per essersi “fregato” i suoi soldi e le sue società, oltre ad averlo fatto finire in carcere. In questa nuova stagione cambiano anche gli scenari, non compare più solo Scampia, Secondigliano e la periferia di Napoli, molte scene sono state girate anche nel centro di Napoli (dai vicoli del centro storico al quartiere Vomero, da Fuorigrotta al Centro Direzionale), nel basso Lazio (tra Latina e Scauri) dove Genny vive con la moglie Azzurra, a Roma e a Sofia, in Bulgaria.

Vediamo quali sono i luoghi più significativi dei primi sei episodi: