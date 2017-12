Gomorra, Ciro Di Marzio risponde finalmente ai fan

L’ultima puntata di Gomorra ha lasciato l’amaro in bocca a molti fan della serie: la morte di Ciro di Marzio per mano del suo migliore amico/nemico Genny Savastano è una scena che tanti non hanno ancora digerito. Ciro “l’immortale” è morto ma c’è chi giura che in quei minuti di girato ci siano chiari ed evidenti segnali di un ritorno dell’attore nella quarta serie di Gomorra, come nel finale della prima stagione si intuì il ritorno di Genny Savastano.

Come riporta Today.it, l'attore Marco D'Amore ha, dopo giorni di silenzio, risposto finalmente ai fan che chiedevano lumi sulla sua morte cinematografica. Su Instagram, cappello e maglia nera, D'Amore ha parlato ai suoi followers: "Allora, volevo stare nascosto e farmi i fatti miei, ma quanti siete a scrivere? Vi devo ringraziare per forza, vi voglio bene!", ha detto l'attore che interpreta Ciro "l'Immortale".