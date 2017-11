Gomorra 3, anteprima al cinema: all'appuntamento anche i protagonisti della serie

Si avvicina la nuova stagione di “Gomorra – La Serie”, e nell'attesa arriva in anteprima nelle sale di The Space Cinema. L'appuntamento è il 14 e il 15 novembre, date in cui saranno proiettati sul grande schermo il primo e il terzo episodio della terza stagione (che hanno tra loro una particolare continuità).

Ad assistere alla proiezione su grande schermo delle nuove puntate ci sarà anche il cast della serie, presente in sala martedì 14 novembre al The Space di Napoli per lo spettacolo delle 20.15. Insomma, i fan di Gomorra avranno la possibilità di assistere ai primi episodi della nuova stagione accanto ai protagonisti, prima dell'inizio vero e proprio della stagione che avverrà il prossimo 17 novembre.

Se la seconda stagione ha raccontato l'ascesa e la caduta dell’Alleanza messa in piedi da Ciro Di Marzio (Marco D’Amore), in questi nuovi episodi ritroveremo coloro che sono sopravvissuti alle faide precedenti. Nel cast, oltre ai volti più noti e amati di Marco D’Amore (Ciro di Marzio), Salvatore Esposito (Genny Savastano), Cristiana Dell’Anna (Patrizia) e Cristina Donadio (Scianèl), faranno il loro ingresso due giovani attori napoletani: Arturo Muselli nel ruolo di Enzo, capo di una nuova fazione che cercherà di prendersi il centro di Napoli, e Loris De Luna, che interpreta Valerio, ragazzo della Napoli bene affascinato dalla prospettiva di entrare nella partita.

Tornano nella nuova stagione anche Fabio De Caro (Malammore), Ivana Lotito (Azzurra, la giovane moglie di Genny) e Gianfranco Gallo (Giuseppe Avitabile, il padre di Azzurra).