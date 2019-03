Gomorra 4, le prime due puntate in anteprima al cinema: il video di Marco D'Amore

E' il giorno tanto atteso dell'anteprima delle prime due puntate di Gomorra 4 al cinema. Marco D'Amore ha pubblicato un video ed un post per l'occasione su Instagram: "25.03.2019 Eccoci finalmente al giorno dell'anteprima di Gomorra 4. Come da consuetudine non ho dormito per l'emozione ed ho realizzato il mio video ben augurante con con la voce impastata e gli occhi azzeccati di sonno! Vi porterò con me in questa lunga giornata... se avete domande e curiosità dite pure...vediamo che si può fare...".