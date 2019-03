Saviano presenta Gomorra 4: "L’Italia che emerge da questa stagione è il Venezuela d’Europa"

"L’Italia che emerge da questa stagione è il Venezuela d’Europa, economia sana non ne esiste, è tutto compromesso e corruzione. I colletti bianchi hanno importanza, c’è la Terra dei Fuochi. Non c’è più un ruolo paterno, tipo Pietro Savastano e gli Ammiragli. Le donne crescono militarmente e strategicamente, gli uomini sono bambini sparsi. C’è chi, e sono le paranze, vuole tutto e subito, e chi sa i tempi del potere e impara a gestire la fama per poter mangiare di più. I giovani non aspettano, vivono nel presente". Così Roberto Saviano presenta Gomorra 4, la quarta edizione della serie tv in onda da venerdì 29 marzo su Sky Atlantic.

"Il racconto affronta il collasso dello Stato e non ha paura di dirlo. E se dà fastidio, che dia fastidio. E’ una serie che deve (anche) intrattenere, ma che fissa il puzzo dei soldi. Gomorra racconta la sintassi del nostro tempo: se non ammazzi verrai ucciso, se ti fidi verrai imbrogliato", le parole dello scrittore napoletano riportate da Sky.it.