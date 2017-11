Napoli-Juve e Gomorra 3 in contemporanea, arriva la decisione di Sky

Negli ultimi giorni tantissimi fans della serie tv Gomorra avevano chiesto a Sky di spostare gli episodi 5 e 6 che sarebbero andati in onda in contemporanea con Napoli-Juventus, in programma venedì 1° dicembre alle ore 20,45.

L'emittente satellitare, per agevolare i suoi abbonati, ha preso una decisione comunicata dall'attore Salvatore Esposito su Instagram.

"In molti mi hanno chiesto come fare per ovviare al fatto che venerdì 1 Dicembre ci fossero in contemporanea Napoli-Juve e gli episodi di Gomorra3, ecco allora la soluzione appena arrivata da Sky Italia. Gli episodi 5/6 verranno caricati già dal venerdì mattina su On Demand così chi vuole potrà vedere entrambe le cose, lasciando comunque invariato quello che è il normale palinsesto. Grazie Sky", scrive sui social l'attore che interpreta Genny Savastano.