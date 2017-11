Gomorra 3, Gianfranco Gallo (il suocero di Genny) in polemica con Sky: "Presentazione allucinante"

L'approdo al cinema di Gomorra la serie, con due episodi della nuova stagione proiettati in alcune sale, ha registrato incassi da blockbuster. Un successo però offuscato da alcune polemiche sorte dal cast: Gianfranco Gallo, che nella serie interpreta Giuseppe Avitabile (il padre di Azzurra, moglie di Genny Savastano) si è lamentato in un lungo post Facebook a proposito della presentazione alla stampa di lunedì scorso a Roma.

L’attore ha accusato la produzione di un trattamento di secondo piano durante la conferenza stampa e la prima proiezione. Insieme ad altri protagonisti, come Fabio De Caro (che interpreta Malammore), sarebbe stato messo molto in ombra rispetto ad altri attori, tutto questo senza peraltro che gli sia mai stata data la parola.

In un post successivo l'attore partenopeo è tornato sull'argomento, senza tornare sui propri passi ma facendo alcune puntualizzazioni: "Sono felice ed orgoglioso di essere parte importante del cast di Gomorra 3 che per me e non solo per me, è una delle migliori serie al mondo - scrive Gallo - Sono orgoglioso di aver lavorato con Stefano Sollima, Claudio Cupellini e Francesca Comencini così come con tutti gli amici e i capoccioni di Cattleya con i quali mi sono trovato come in famiglia. Adoro i miei colleghi soprattutto Ivana Lotito e Luigi Pisani coi quali passo molto tempo sul set. Invito perciò tutti i miei amici , domani sera, a guardare su SKY ATLANTIC alle 21,15 i primi due episodi. Detto ciò, il post che ho scritto ieri lo scriverei di nuovo. Io nel mio lavoro e in questa serie in primis, do tutto e ho dato tutto, mi sono calato nei panni del personaggio regalandogli tutte le mie intime sofferenze passate nelle quali ho pescato, gli ho prestato tutti i miei dolori, tutte le mie ansie ed emozioni private e questo non ha prezzo ma pretende rispetto. P. S. Il titolo "Gallo contro Sky" fa ridere, nemmeno Davide contro Golia...improponibile. Gallo stima , perché ne conosce le capacità, i vertici di Sky che, in questo caso,ha sbagliato ad organizzare un evento".