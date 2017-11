Gomorra 3, gli ascolti delle puntate 3 e 4

Due milioni di spettatori medi in sette giorni per i due episodi d'esordio, 870 mila ascoltatori per la terza e quarta puntata, contenuto tv più commentato sui social network e trending topic su Twitter. Gomorra 3 continua a volare e i numeri per la serie in onda su Sky salgono senza sosta.

I DATI - 870mila gli spettatori medi che hanno seguito su Sky Atlantic/+1 HD, Sky Cinema Uno/+1 HD e Sky On Demand i due nuovi episodi della serie tv. Cresce rispetto all’esordio il dato della permanenza che, sulle famiglie, supera l’83%.

SUPERATO ANCHE 'THE YOUNG POPE' - Nel frattempo, i primi due episodi della terza stagione hanno raggiunto nei sette giorni la quota di due milioni di spettatori medi, attestandosi in linea con l'esordio della seconda stagione e superando tutte le altre serie Sky come "The Young Pope" e quelle di acquisizione come "Il Trono di Spade".

SOCIAL - La serie si conferma al top anche sui social network: con i due nuovi episodi di ieri, "Gomorra" è stato ancora il contenuto televisivo più commentato sui social in Italia (fonte Nielsen). Gli hashtag più utilizzati sono stati #Gomorra 3, #gomorralaserie, #cirodimarzio e #gomorra. L’hashtag ufficiale #Gomorra3 è stato in trending topic su Twitter dalla serata di venerdì fino a sabato mattina.